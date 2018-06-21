Макдэвид: Маккиннон и Холл играли великолепно, но я был уверен в своей победе

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал получение награды «Тед Линдсей Эворд». Для Макдэвида эта индивидуальная награда стала второй подряд.



«Конкуренция сильна каждый год, но в этом году она чувствовалась особенно остро, потому что Маккиннон и Холл играли великолепно. Тем больше для меня значит эта награда. Хотя я, честно сказать, был уверен в себе и, даже несмотря на то, что мы не вышли в плей-офф, полагал, что выиграю эту награду», — приводит слова Макдэвида официальный сайт лиги.

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