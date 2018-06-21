Холл: рад быть первым игроком «Нью-Джерси», выигравшим «Харт Трофи»

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл прокомментировал получение «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.



«Я горд, что стал первым игроком „Девилз“, выигравшим „Харт Трофи“. Я только узнал, насколько близкими были результаты голосования, и для меня большая честь опередить моих соперников. Завоевание трофея заставляет почувствовать вкус победы и вырабатывает желание выиграть его снова. Но также это ответственность за необходимость держать планку на том же уровне», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.

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