Захаркин: сборная России по футболу сейчас похожа на ХК МВД или «Вегас»

Известный тренер Игорь Захаркин поделился мнением об игре футбольной сборной России.



«Бывают команды ровные, как ХК МВД в КХЛ, когда они вышли в финал Кубка Гагарина, как «Вегас» в НХЛ. Все ребята играют на результат. Получают кайф от того, что находятся вместе и у них все выходит. В душе – чувство праздника. И есть желание, спортивная злость, профессионализм, амбиции. Они постоянно возрастают, хочется играть больше и лучше. Это то, что сейчас происходит с футбольной сборной России. С такими мальчишками, у которых горят глаза, можно добиваться успеха», — цитирует Захаркина официальный сайт КХЛ.