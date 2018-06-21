Форвард Микелис Редлихс подписал новый контракт с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Микелисом Редлихсом, информирует официальный сайт латвийской команды. Срок действия нового соглашения с 33-летним хоккеистом пока не известен.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Редлихс принял участие в 44 встречах, записав на свой счёт 22 (11+11) балла при показателе полезности "-3" и 42 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 18 минут за игру.



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