Готовец — о впечатлениях от КХЛ: мне показалось, что в АХЛ выше скорости

Защитник Кирилл Готовец поделился впечатлениями от возвращения в минское «Динамо».



«Сезон-2016/17? Конечно, команда тогда выступила очень хорошо, набрав рекордное количество очков в регулярном чемпионате. Но у меня выпала немалая часть сезона из-за травмы, которую получил в сборной на олимпийский квалификации. Было непросто обрести оптимальные игровые кондиции. Потом, считаю, помог «Динамо». Вообще, многие белорусы провели тогда лучший сезон в карьере. Скривенс нас тоже выручал.



Первые впечатления от КХЛ? Мне показалось, что в АХЛ выше скорости. Но КХЛ более мастеровитая, техничная лига. Комбинационная игра превалирует над силовой борьбой. Плюс в КХЛ больше времени на принятие решений.



Почему возвращался в Северную Америку? Хотелось ещё раз попробовать свои силы и дебютировать в НХЛ. Считал, что через «Манитобу» будет шанс пробиться в «Виннипег». К тому же ранее через главную команду пропускали немало защитников. Но пока мечта остается нереализованной. Хотя в целом доволен сезоном. Попал в очень хорошую организацию. В «Манитобе» был квалифицированный тренерский состав, много индивидуальной работы. Все моменты чётко объяснялись», — цитирует игрока официальный сайт клуба.