Макфи: игроки НХЛ дают многое, это удивительные молодые мужчины

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением о социальной важности хоккея.



«Одним из лучших качеств игроков НХЛ является то, сколько они дают. Каждый знает, что давать намного приятнее, чем брать. Наблюдать за молодыми людьми, которые ассоциируются с нашим видом спорта, за тем, как они себя держат, как говорят, как способны объяснить свои мысли, — невероятное удовольствие и привилегия. Это просто удивительные молодые мужчины, с которыми нам действительно повезло. И это, безусловно, касается и ребят из нашего клуба. То, как они повели себя после массовой стрельбы в Вегасе 1 октября и что они сделали для этой общины с тех пор, заметно помогло городу справиться с трагедией. Разумеется, мы все пытаемся выигрывать титулы, но хоккей — это ведь, как видите, и про многое другое», — цитирует Макфи официальный сайт лиги.

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