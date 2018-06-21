Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Экс-голкипер «Витязя» и «Куньлуня» Кархунен перешёл в «Брюнэс»

Экс-голкипер «Витязя» и «Куньлуня» Кархунен перешёл в «Брюнэс»
Хоккей / Прочие

Финский голкипер Томи Кархунен подписал контракт со шведским клубом «Брюнэс», информирует издание Ilta-Sanomat.

28-летний Кархунен большую часть сезона-2017/18 отыграл в Континентальной хоккейной лиге, выступая за «Куньлунь Ред Стар» и «Витязь». После перехода в подмосковную команду финский голкипер успел провести только три матча, в которых пропустил восемь шайб, отразив 90,4% бросков. Позже игрок получил тяжёлую травму и расторг контракт с клубом по согласию сторон.

6 клубов КХЛ, которые усилили состав в межсезонье
Бело-голубые подписали Шипачёва и вернули своих воспитанников, а в Омске строят наполеоновские планы.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: Ilta Sanomat Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент