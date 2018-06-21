Экс-голкипер «Витязя» и «Куньлуня» Кархунен перешёл в «Брюнэс»

Финский голкипер Томи Кархунен подписал контракт со шведским клубом «Брюнэс», информирует издание Ilta-Sanomat.



28-летний Кархунен большую часть сезона-2017/18 отыграл в Континентальной хоккейной лиге, выступая за «Куньлунь Ред Стар» и «Витязь». После перехода в подмосковную команду финский голкипер успел провести только три матча, в которых пропустил восемь шайб, отразив 90,4% бросков. Позже игрок получил тяжёлую травму и расторг контракт с клубом по согласию сторон.

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