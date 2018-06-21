Бекстрём: Рирдену будет проще возглавить «Вашингтон», он знает хоккеистов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера клуба Тодда Рирдена, который длительное время работал в клубе ассистентом. Напомним, предыдущий наставник клуба Барри Тротц покинул клуб после победы в Кубке Стэнли.



«Я считаю, что весь тренерский штаб отлично работал в эти годы, они многому нас научили: игре в меньшинстве, в равных составах. Все тренеры внесли вклад. Так что в этом плане ему будет проще. К тому же он знает нас, и это ему поможет, если он получит эту должность», — цитирует Бекстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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