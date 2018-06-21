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Никита Точицкий подписал новый контракт с ХК «Сочи»

Никита Точицкий подписал новый контракт с ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новое соглашение с нападающим Никитой Точицким, информирует официальный сайт черноморской команды. Новый контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

В регулярном чемпионате-2017/18 Точицкий принял участие в 33 встречах, записав на свой счёт три результативных передачи при показателе полезности "-3" и шести минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около восьми минут за матч.

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