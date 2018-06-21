Беттмэн — о финансовом развитии НХЛ: лига демонстрирует здоровый рост

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал об изменениях в финансировании клубов.



«Мы стремимся к тому, чтобы потолок зарплат позволял нам уменьшать процент эскроу. В прошлом сезоне мы немного увеличили его, и это помогло нам в этом году. Мы рассчитываем, что на этот раз он составит 8%, что является самым низким показателем. Величина эскроу зависит от потолка зарплат. Чем выше потолок, тем выше эскроу. Тут нет ничего необычного. Лига демонстрирует здоровый рост», — цитирует функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



НХЛ и профсоюз игроков НХЛ удерживают определённый процент из зарплат игроков (эскроу) во время сезона, чтобы гарантировать равное распределение доходов между клубами и игроками в соответствии с коллективным трудовым соглашением.