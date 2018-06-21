Тротц заработает в «Нью-Йорк Айлендерс» $ 20 млн за пять лет

Барри Тротц в ближайшее время будет назначен главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс», стали известны условия его контракта с командой, информирует в своём «твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман. Как сообщается, специалист подпишет контракт на пять сезонов и $ 20 млн.



Барри Тротц работал в «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении четырёх последних сезонов и уволился из клуба через 10 дней после завоевания им своего первого в истории Кубка Стэнли. Сообщалось, что Тротц был недоволен предложенными финансовыми условиями. Ранее специалист также работал в «Нэшвилл Предаторз», с которым провёл 1196 матчей.

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