«Эдмонтон» выставил защитника Грибу на драфт отказов

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» выставил защитника Эрика Грибу на драфт отказов, информирует Sportsnet. Напомним, у 30-летнего хоккеиста остался ещё год по действующему контракту с зарплатой $ 900 тыс.



Гриба в регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 21 игре регулярного чемпионата за основную команду «Эдмонтона», отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности "+4" и 31 минуте штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 15 минут за игру.



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