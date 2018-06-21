ЦСКА подписал контракт с нападающим Сергеем Толчинским

Нападающий системы клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Сергей Толчинский подписал пробный контракт с московским ЦСКА, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



23-летний Толчинский прошедший сезон провёл в фарм-клубе АХЛ «Шарлотт», в 43 матчах записав в актив 26 (7+19) очков при показателе полезности "+7" и 49 минутах штрафного времени. Толчинский уехал в Северную Америку перед сезоном-2012/13, проведя несколько сезонов в МХЛ за «Красную Армию».

«Армейские» проблемы. ЦСКА и СКА – по кому межсезонье КХЛ ударило сильнее? Вряд ли стоит заранее записывать «армейцев» в главные фавориты.

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