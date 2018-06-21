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Барри Тротц официально возглавил «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Mitchell Layton/Getty Images
Барри Тротц официально возглавил «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

Барри Тротц назначен главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс», информирует официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Дага Уэйта, который не сумел вывести команду в плей-офф в прошлом сезоне.

Барри Тротц работал в «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении четырёх последних сезонов и уволился из клуба через 10 дней после завоевания им первого в истории клуба Кубка Стэнли. Североамериканские СМИ сообщали, что специалист остался недоволен предложенной зарплатой. Ранее Тротц также работал в «Нэшвилл Предаторз», с которым провёл 1196 матчей.

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Барри Тротц ушёл из клуба после победы в Кубке Стэнли.

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