Команда из Сиэтла может начать играть в НХЛ с сезона-2020/21

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о работе над созданием в Сиэтле нового клуба НХЛ. Он считает, если не возникнет проблем с расширением лиги, команда из этого города может начать играть в НХЛ с сезона-2020/21.



«Мы можем рассмотреть заявку, сделать все необходимое так быстро или так медленно, как сочтем правильным. Это вопрос недель или месяцев, а не лет. Более сложной представляется проблема со сроками реконструкции их арены», — цитирует функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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