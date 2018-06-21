Тротц: я готов был выслушать «Вашингтон», но не почувствовал от них искренности

Новый главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал уход из «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, специалист покинул клуб после победы в Кубке Стэнли.



«Когда дело дошло до бизнес-аспекта, я готов был выслушать точку зрения „Вашингтона“. С моей точки зрения, наши переговоры получались не совсем искренними. Я решил, что нужно просто двигаться дальше», — приводит слова Тротца в своём «твиттере» североамериканский журналист Стивен Уайно.

«Вашингтон» пожалел денег на тренера-чемпиона. Овечкин точно загрустит Барри Тротц ушёл из клуба после победы в Кубке Стэнли.

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