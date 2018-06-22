Новый сезон НХЛ стартует матчем «Вашингтона» и «Бостона»

Новый сезон НХЛ стартует 3 октября матчем «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», сообщает пресс-служба НХЛ. В первый день будет проведено еще три встречи: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс».



10 октября состоится первый матч прошлогодних финалистов Кубка Стэнли — «Вашингтона» и «Вегас Голден Найтс». 1 января 2019 года в Индиане состоится «Зимняя классика» между «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостоном».



Завершится регулярный чемпионат 6 апреля. Полное расписание сезона станет известно позже.