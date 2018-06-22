Генменеджер «Бостона»: кажется, Ковальчук заинтересован в переходе в «Брюинз»

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал возможное подписание контракта с россиянином Ильёй Ковальчуком.



«Мы говорили с его представителями, но с игроком лично не встречались. Мы общались с его агентами, чтобы понять его интересы. Нам кажется, что наша команда представляет серьёзный интерес для него. Посмотрим, сколько времени потребуется ему, чтобы принять решение.



Мы расскажем ему о возможных вариантах, чтобы он понимал общую картину. Это как познакомиться с меню в ресторане», – цитирует Суини официальный сайт НХЛ.



35-летний Ковальчук ранее выступал в НХЛ за «Атланту Трэшерз» (2001-2004, 2005-2010 гг.) и «Нью-Джерси Дэвилз» (2010-2013 гг.), в составе которого играл в финале Кубка Стэнли. После ухода из «Дэвилз» он пять лет выступал за СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.



Ковальчук в минувшем сезоне выиграл Олимпиаду и в случае победы в Кубке Стэнли может войти в Тройной золотой клуб.

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