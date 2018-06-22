«Кингз» предпочитают подписание Ковальчука обмену с «Каролиной» на Скиннера

Хоккейный инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщает о заинтересованности «Лос-Анджелес Кингз» в подписании контракта с форвардами Ильёй Ковальчуком и Джеффом Скиннером. Заполучить обоих хоккеистов клубу вряд ли удастся, поэтому уже сейчас «Кингз» определились с приоритетной целью – ею стал россиянин Илья Ковальчук.



Помимо «Лос-Анджелеса» в услугах Ковальчука заинтересованы «Бостон Брюинз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Скиннера желают видеть в своих рядах «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз».



В минувшем сезоне на счету 26-летнего Скиннера 82 матча за «Харрикейнз», в которых он набрал 49 (24+25) очков. 35-летний Ковальчук предыдущие пять сезонов провёл в составе СКА. В сезоне-2017/18 он принял участие в 68 матчах, в которых набрал 73 (37+36) очка.

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