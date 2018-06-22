«Эдмонтон» и ещё несколько клубов интересуются защитником «Сент-Луиса» Парэйко

Хоккейный инсайдер SportsNet Эллиотт Фридман сообщает о заинтересованности ряда клубов в подписании канадского защитника «Сент-Луис Блюз» Колтона Парэйко. Одним из них является «Эдмонтон», не сумевший пробиться в плей-офф в прошлом сезоне.



Фридман отмечает, что возможное расставание с Парэйко объясняется наличием у «Сент-Луиса» ещё одного высококлассного защитника Алекса Пьетранжело. Тем не менее заинтересованным клубам нужно будет сделать серьёзное предложение по Парэйко – его контракт истекает летом 2022 года.



В минувшем сезоне Парэйко провёл 82 матча за «Сент-Луис», в которых набрал 35 (6+29) очков.