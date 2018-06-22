«Эдмонтон» готов обменять 10-й выбор на драфте на атакующего защитника

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли сообщил, что готов обменять 10-й пик в первом раунде драфта НХЛ.



«Мы можем обменять свой выбор, если взамен сможем получить нужного нам игрока. Я уже разговаривал с несколькими командами на этот счёт. Если мы сохраним свой пик, то выберем лучшего игрока из имеющихся, хотя в начале драфта представлено несколько хороших защитников», — сказал Чиарелли.



TSN отмечает, что «Эдмонтон» ищет атакующего защитника, желательно с правым хватом.



«Они очень хотят заполучить Райана Эллиса из «Нэшвилла». У него остаётся год контракта, и главной задачей «Нэшвилла» этим летом является пролонгация соглашения с ним. Если этого не случится, возможно, Эллис будет доступен для обмена, но точно не во время драфта», — отметил инсайдер Боб Маккензи.