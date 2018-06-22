«Югра» подписала нападающего сборной Беларуси

Нападающий сборной Беларуси Александр Матерухин сменил солигорский «Шахтёр» на ханты-мансийскую «Югру». Контракт с клубом ВХЛ заключён на один год.



Прошлый сезон 36-летний Матерухин начинал в КХЛ – форвард провёл 24 матча за минское «Динамо». В составе «Шахтёра» Александр вышел на лёд 14 раз и набрал 13 (7+6) очков.



В мае хоккеист выступал на чемпионате мира в Дании в составе сборной Беларуси. В пяти матчах на турнире Матерухин отметился 1 результативной передачей.