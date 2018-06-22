Кэссиди: Ковальчук стал бы хорошим приобретением для «Бостона»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэсседи прокомментировал возможное подписание россиянина Ильи Ковальчука.



«Он был бы хорошим приобретением. Уверен, что так считают в любом клубе. С ним любая команда станет сильнее. Тренеры всегда стремятся к этому. Легко вводить в состав талантливых игроков, сложно найти их», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.



35-летний Ковальчук предыдущие пять сезонов провёл в составе питерского СКА. В сезоне-2017/18 он принял участие в 68 матчах, в которых набрал 73 (37+36) очка. После поражения от ЦСКА в финале Запада Кубка Гагарина 35-летний нападающий объявил о возвращении в НХЛ, где на него сразу же выстроилась очередь.

Генменеджер «Бостона»: кажется, Ковальчук заинтересован в переходе в «Брюинз»