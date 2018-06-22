«Оттава» может обменять Крэйга Андерсона

Спортивный инсайдер SportsNet Эллиотт Фридман сообщает, что генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион не исключает возможного обмена голкипера канадского клуба Крэйга Андерсона.



Дорион готов рассматривать предложения лишь по трём игрокам: Заку Смиту, Эрику Карлссону и Крэйгу Андерсону.



В минувшем сезоне 37-летний голкипер провёл 58 матчей за «Сенаторз», пропустив 180 шайб. В среднем Андерсон отражал 89,8% бросков по его воротам.



Ранее «Оттава» обменяла из клуба нападающего Майка Хоффмана. Предполагаемой причиной ухода форварда стал конфликт его невесты с женой Эрика Карлссона.