«Баффало» не будет продлевать контракт с Ленером

Хокейный инсайдер TSN Боб МакКензи сообщил, что «Баффало Сэйбрз» не планирует продлевать контракт с голкипером Робином Ленером. 1 июля 26-летний швед станет неограниченно свободным агентом.



На протяжении последних двух сезонов Робин считался основным голкипером «Баффало», руководство клуба приняло решение найти другого кандидата на место в воротах команды.



В прошлом сезоне Ленер провёл в регулярном чемпионате 53 матча, в которых в среднем пропускал 3,91 шайбы за игру и отражал 90,8% бросков.