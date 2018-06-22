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«Баффало» не будет продлевать контракт с Ленером

«Баффало» не будет продлевать контракт с Ленером
Хоккей / НХЛ

Хокейный инсайдер TSN Боб МакКензи сообщил, что «Баффало Сэйбрз» не планирует продлевать контракт с голкипером Робином Ленером. 1 июля 26-летний швед станет неограниченно свободным агентом.

На протяжении последних двух сезонов Робин считался основным голкипером «Баффало», руководство клуба приняло решение найти другого кандидата на место в воротах команды.

В прошлом сезоне Ленер провёл в регулярном чемпионате 53 матча, в которых в среднем пропускал 3,91 шайбы за игру и отражал 90,8% бросков.

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