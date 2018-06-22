Мейя продлил контракт с рижском «Динамо» и проведёт в клубе 11-й сезон

Рижское «Динамо» заключило новый контракт с форвардом Гинтсом Мейя. Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги. Сезон-2018/19 станет для игрока 11-м в команде.



В сезоне-2017/18 Мейя набрал 9 (0+9) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Показатель полезности форварда составил «-17». Мейя был капитаном рижской команды. На минувшем чемпионате мира в Дании Гинтс провёл 8 матчей в составе сборной Латвии, в которых отметился 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей.