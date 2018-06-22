Орлов: не слишком поражён уходом Тротца

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Дмитрий Орлов прокомментировал уход из клуба Барри Тротца.



«Уход Тротца был неожиданным. Я не знаю, что происходило на самом деле в клубе. Да, читал, что не сошлись по поводу нового контракта. Но не сказать что я прямо сильно поражён.



Волновался ли я? Может быть, мои партнёры по команде оценили эту отставку иначе, но в моей карьере столько всего случалось с тренерами! Столько сменилось с того времени, что я начинал в «Металлурге»! Теперь отношусь к этому совершенно иначе.



Возможное назначение Рирдена? Да, мы с ним хорошо знакомы, много общались. Мы всегда с ним разговаривали, смотрели видео по матчам, готовились к играм. Уверен, что если он действительно будет назначен главным тренером, то внутри команды будут рады. Он на хорошем счету, сам играл в НХЛ», – приводит слова Орлова «СЭ».



18 июля о своём уходе из команды сообщил Барри Тротц – тренер, проработавший в «Кэпиталз» последние четыре сезона, под руководством которого «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли. Тодд Рирден был помощником Тротца на протяжении всех четырёх лет работы того со «столичными», а до этого четыре года отработал ассистентом в штабе «Питтсбург Пингвинз».

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