Рижское «Динамо» продлило контракты с четырьмя игроками

Рижское «Динамо» заключило новые контракты с четырьмя исполнителями. Защитники Паулс Сварс и Робертс Калкис, нападающие Френкс Разгалс и Оскарс Батня проведут в столичном клубе ещё один сезон.



На счету Калкиса 68 матчей за «Динамо» в сезоне-2017/18, в которых он набрал 13 (7+6) очков. Его партнёр по обороне Сварс сыграл в 30 матчах и набрал 15 (3+12) очков.



Нападающий Разгалс в прошлом сезоне сыграл в 27 матчах за «Динамо», в которых отметился 5 (3+2) очками. Столько же очков (1+4) набрал и Батня, проведя 34 игры.



Ранее стало известно, что форвард Гинтс Мейя проведёт в «Динамо» свой 11-й сезон подряд. Кроме того 21 июля клуб сообщил о подписании контракта с Кристерсом Гудлевскисом – голкипером, который предыдущие пять лет выступал в Северной Америке.



В сезоне-2017/18 латвийский коллектив занял последнее, шестое место в Западной конференции.