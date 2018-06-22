«Донбасс» и «Медвешчак» поборются за Континентальный кубок сезона-2018/19

В пятницу, 22 июня, в Будапеште состоялась традиционная предсезонная встреча представителей клубов—участников Континентального кубка IIHF. В сезоне-2018/19 за трофей поборются два экс-участника КХЛ – донецкий «Донбасс» и «Медвешчак» из Загреба.



На встрече окончательно утвердили составы групп, принимающие каждый из этапов клуб, а также турнирную сетку Континентального кубка в сезоне-2018/2019.



Первый раунд. Группа А. 28-30 сентября (София, Болгария):

1. «Ирбис-Скейт» (Болгария)

2. «Зейтинбурну» (Турция)

3. «Акюрейри» (Исландия)

4. «Бат Ям» (Израиль)

Второй раунд. Группа В. 19-21 октября (Ренон, Италия):

1. «Риттен-Спорт» (Италия)

2. «МАК Будапешт» (Венгрия)

3. «Акрони Есенице» (Словения)

4. «Црвена Звезда» (Сербия)

Второй раунд. Группа С. 19-21 октября (Рига, Латвия):

1. «Донбасс» (Украина)

2. «Курбадс» (Латвия)

3. «Чури Урдин» (Испания)

4. Победитель группы А



Третий раунд. Группа D. 16-18 ноября (Лион, Франция)

1. «Арлан» (Казахстан)

2. ХК «Гомель» (Беларусь)

3. «Лион» (Франция)

4. Победитель группы С

Третий раунд. Группа Е. 16-18 ноября (Белфаст, Великобритания):

1. «Белфаст Джаентс» (Великобритания)

2. ГКС «Катовице» (Польша)

3. «Медвешчак» (Хорватия)

4. Победитель группы В

Суперфинал Континентального кубка—2018/19 пройдёт с 11 по 13 января 2019 года. Заявки на проведение турнира будут приниматься от команд, которые смогут квалифицироваться в финал. Дедлайн подачи заявок – 30 ноября.