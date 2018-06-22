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Стал известен календарь предсезонного турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге

Стал известен календарь предсезонного турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ

Перед началом регулярного чемпионата КХЛ, с 23 по 27 августа, состоится турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

Состав участников немного изменился в сравнении с предыдущим розыгрышем. На этот раз к неизменной четвёрке – СКА, «Сочи», «Йокериту» и «Северстали» – присоединились омский «Авангард» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Команды сыграют неполный круг, каждый из участников проведёт по четыре матча.

Полное расписание турнира выглядит следующим образом:

23 августа, четверг

11:00. «Северсталь» – «Сочи»
15:00. «Авангард» – «Йокерит»
19:30. СКА – «Куньлунь» РС

24 августа, пятница

11:00. «Северсталь» – «Йокерит»
15:00. «Сочи» – «Куньлунь» РС
19:30. СКА – «Авангард»

26 августа, воскресенье

11:00. «Йокерит» – «Куньлунь» РС
15:00. «Северсталь» – «Авангард»
19:30. СКА – «Сочи»

27 августа, понедельник

11:00. «Северсталь» – «Куньлунь» РС
15:00. «Авангард» – «Сочи»
19:30. СКА – «Йокерит».

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