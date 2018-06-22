Стал известен календарь предсезонного турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге

Перед началом регулярного чемпионата КХЛ, с 23 по 27 августа, состоится турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.



Состав участников немного изменился в сравнении с предыдущим розыгрышем. На этот раз к неизменной четвёрке – СКА, «Сочи», «Йокериту» и «Северстали» – присоединились омский «Авангард» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Команды сыграют неполный круг, каждый из участников проведёт по четыре матча.



Полное расписание турнира выглядит следующим образом:



23 августа, четверг



11:00. «Северсталь» – «Сочи»

15:00. «Авангард» – «Йокерит»

19:30. СКА – «Куньлунь» РС



24 августа, пятница



11:00. «Северсталь» – «Йокерит»

15:00. «Сочи» – «Куньлунь» РС

19:30. СКА – «Авангард»



26 августа, воскресенье



11:00. «Йокерит» – «Куньлунь» РС

15:00. «Северсталь» – «Авангард»

19:30. СКА – «Сочи»



27 августа, понедельник



11:00. «Северсталь» – «Куньлунь» РС

15:00. «Авангард» – «Сочи»

19:30. СКА – «Йокерит».

Опубликован план предсезонной подготовки «Авангарда» к сезону-2018/19