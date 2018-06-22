Перед началом регулярного чемпионата КХЛ, с 23 по 27 августа, состоится турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
Состав участников немного изменился в сравнении с предыдущим розыгрышем. На этот раз к неизменной четвёрке – СКА, «Сочи», «Йокериту» и «Северстали» – присоединились омский «Авангард» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Команды сыграют неполный круг, каждый из участников проведёт по четыре матча.
Полное расписание турнира выглядит следующим образом:
23 августа, четверг
11:00. «Северсталь» – «Сочи»
15:00. «Авангард» – «Йокерит»
19:30. СКА – «Куньлунь» РС
24 августа, пятница
11:00. «Северсталь» – «Йокерит»
15:00. «Сочи» – «Куньлунь» РС
19:30. СКА – «Авангард»
26 августа, воскресенье
11:00. «Йокерит» – «Куньлунь» РС
15:00. «Северсталь» – «Авангард»
19:30. СКА – «Сочи»
27 августа, понедельник
11:00. «Северсталь» – «Куньлунь» РС
15:00. «Авангард» – «Сочи»
19:30. СКА – «Йокерит».
Стал известен календарь предсезонного турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге