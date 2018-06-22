Ламорелло: Тротц привнесёт в «Айлендерс» огромный объём знаний и опыта

Президент по хоккейным операциям «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло рассказал о преимуществах нового главного тренера команды Барри Тротца.



«Барри привнесёт в «Айлендерс» огромный объём знаний и опыта. Он добился потрясающего успеха. Он является и всегда был одним из ведущих тренеров НХЛ. Я рад, что у меня появилась возможность поработать с ним», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.



Тротц работал в «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении четырёх последних сезонов и уволился из клуба через 10 дней после завоевания им своего первого в истории Кубка Стэнли. Сообщалось, что Тротц был недоволен предложенными финансовыми условиями, а в «Айлендерс» он подписал контракт на пять сезонов и $ 20 млн.

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