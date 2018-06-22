Защитник Ефим Гуркин пополнил состав «Автомобилиста»

«Автомобилист» подписал односторонний контракт на два года с защитником Ефимом Гуркиным, который имел статус свободного агента, информирует официальный сайт клуба.



Ефим родился 13 ноября 1992 года в Уфе, воспитанник «Салавата Юлаева». Четыре сезона выступал за «Толпар» (МХЛ), в 155 матчах набрал 64 (23+41) очка. В 2011 году дебютировал в КХЛ в составе «Салавата Юлаева». Сезон-2014/15 провёл в краснодарской «Кубани» (ВХЛ), а на следующий год перешёл в «Ладу», за которую выступал последние три года. Всего в КХЛ защитник провёл 209 матчей, набрав 47 (7+40) очков.

«Автомобилист» пополнился четырьмя хоккеистами