В «Коламбусе» рассказали о желании подписать новый контракт с Сергеем Бобровским

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что клуб хочет подписать новое долгосрочное соглашение с российским голкипером Сергеем Бобровским.



«Мы надеемся сохранить Бобровского надолго. Сейчас я не могу сказать, готов ли Сергей вести переговоры о продлении контракта. У меня был разговор с его агентом, но не более того. Бобровский – важный игрок для нашей франшизы. Это тот парень, который является высочайшим профессионалом как на льду, так и вне его. Можно ли проводить какие-то параллели между возможным обменом Панарина и переговорами с Бобровским? Нет, я рассматриваю каждую ситуацию индивидуально», — приводит слова функционера в своём «твиттере» журналист Стив Гортен.



Действующий контракт Бобровского истекает летом 2019 года, российский вратарь может стать неограниченно свободным агентом.

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