«Северсталь» подписала пробный контракт с 23-летним защитником Никитой Ворониным

Хоккейный клуб «Северсталь» на официальном сайте объявил о заключении пробного контракта с защитником Никитой Ворониным.

23-летний хоккеист является воспитанником уфимской школы хоккея и не имеет опыта выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Последние два сезона он провёл в ВХЛ, выступая за ангарский «Ермак».

В чемпионате-2017/18 Воронин принял участие в 61 матче, из них 11 – в плей-офф, записав на свой счёт 13 (3+10) результативных баллов при показателе полезности «+11» и восьми минутах штрафного времени.