Голкипер Кэм Уорд покинет «Каролину» и станет неограниченно свободным агентом

Голкипер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Кэм Уорд близок к тому, чтобы покинуть клуб и стать неограниченно свободным агентом, информирует The Score, ссылаясь на агента хоккеиста.



34-летний голкипер провёл в «Каролине» 13 сезонов. В 2006 году он выиграл с «ураганами» Кубок Стэнли, а в 2007-м завоевал «Конн Смайт Трофи». Также Уорд является чемпионом мира по хоккею 2007 года в составе сборной Канады, годом спустя он завоевал в национальной команде серебряные медали.



По словам агента хоккеиста, Кэм имеет несколько предложений от клубов НХЛ, но детали переговоров пока не раскрываются.

Генменеджер «Харрикейнз»: не секрет, что мы изучаем варианты обмена Скиннера