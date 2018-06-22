«Ванкувер» подписал новый однолетний контракт с Маркусом Гранлундом

«Ванкувер Кэнакс» подписал новое одностороннее соглашение с нападающим Маркусом Гранлундом, которое рассчитано на один год, информирует пресс-служба клуба.



По нему 25-летний форвард заработает $ 1,475 млн.

В минувшем сезоне Гранлунд провёл 53 матча за «Ванкувер», набрав 12 (8+4) результативных баллов и восемь минут штрафа. Также в НХЛ выступал за «Калгари». На его счету в лиге 224 матча, в которых он записал в актив 75 (43+32) очков. Маркус — младший брат хоккеиста «Миннесоты Уайлд» Микаэля Гранлунда.