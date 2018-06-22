Казаков, Земчёнок и Глазков покинули «Адмирал»

Защитники Иван Глазков и Артём Земчёнок, а также нападающий Максим Казаков, которые в мае находились в статусе ОСА и не отреагировали на квалификационные предложения своего клуба – «Адмирала», – подписали сегодня, 22 июня, соглашения об отказе от заключения контракта.



Все три игрока получили статус неограниченно свободных агентов, информирует официальный сайт КХЛ.



Казаков в минувшем сезоне набрал 12 (7+5) очков в 55 матчах за «Адмирал». Земчёнок – 8 (1+7) за 30 матчей, а Глазков записал в актив 5 (2+3) очков в 11 встречах.

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