Тротц: о таком капитане, как Таварес, мечтает любая команда НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что рассчитывает на нападающего Джона Тавареса в следующем сезоне.



«Вы же знаете, о таком капитане, как Джон, мечтает любая команда НХЛ: неравнодушный человек, понимает проблемы команды, у него светлая голова. И у него есть цель — победить. Считаю, мне очень повезло — мы с Лу Ламорелло одинаково смотрим на будущее команды. Мы хотим вернуть ей былую славу. Джон долго был ключевым игроком команды. Он хочет участвовать в этом», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.



Ранее сообщалось, что Таварес близок к подписанию нового контракта с «Айлендерс». 27-летний форвард станет свободным агентом 1 июля. В минувшем сезоне капитан «островитян», не попавших в плей-офф, в 82 матчах набрал 84 (37+47) очка при показателе полезности «-12» и 26 минутах штрафа.

Джон Таварес близок к подписанию нового контракта с «Айлендерс»