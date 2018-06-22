И. о. губернатора Кузбасса – Капризову: задача вернуть «Кузню» в КХЛ невыполнима

Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв посетил Новокузнецк с рабочим визитом, в ходе которого встретился с ведущими спортсменами и функционерами города.

Олимпийский чемпион и воспитанник новокузнецкой школы хоккея Кирилл Капризов, выступающий за московский ЦСКА, попросил чиновника поспособствовать возвращению новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» в КХЛ.



Цивилёв заявил, что с текущим положением дел в экономике региона эта задача невыполнима. Однако вопрос подлежит пересмотру, когда финансовая ситуация в Кемеровской области изменится в лучшую сторону.

Напомним, новокузнецкий «Металлург» был исключен из КХЛ в мае 2017 года. Минувший сезон команда провела в ВХЛ, где добралась до 1/4 финала розыгрыша плей-офф.

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