«Филадельфия» подпишет трёхлетний контракт с защитником Самуэлем Мореном

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» близок к подписанию соглашения с защитником Самуэлем Мореном.



Контракт будет рассчитан на три сезона, при этом большую часть предстоящего чемпионата защитник пропустит из-за операции, сообщает в своём «твиттере» журналист издания Athlétique Марк-Антуан Годен.

В минувшем сезоне Морен провёл два матча за «Флайерз» в НХЛ, не отметившись результативными баллами и набрав четыре минуты штрафа при показателе полезности «-1». Также он сыграл 18 матчей за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ, отметившись 7 (1+6) очками при показателе полезности «+5».