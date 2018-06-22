Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Филадельфия» подпишет трёхлетний контракт с защитником Самуэлем Мореном

«Филадельфия» подпишет трёхлетний контракт с защитником Самуэлем Мореном
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» близок к подписанию соглашения с защитником Самуэлем Мореном.

Контракт будет рассчитан на три сезона, при этом большую часть предстоящего чемпионата защитник пропустит из-за операции, сообщает в своём «твиттере» журналист издания Athlétique Марк-Антуан Годен.

В минувшем сезоне Морен провёл два матча за «Флайерз» в НХЛ, не отметившись результативными баллами и набрав четыре минуты штрафа при показателе полезности «-1». Также он сыграл 18 матчей за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ, отметившись 7 (1+6) очками при показателе полезности «+5».

«Филадельфия» готова обменять Симмондса
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент