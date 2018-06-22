«Тампа-Бэй» подписала двухлетний контракт с голкипером Луи Доминге

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявил о подписании соглашения с голкипером Луи Доминге.



Контракт подписан на два сезона, годовая зарплата Доминге по нему составит $ 1,15 млн, заявил генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.

26-летний голкипер, рассматривающийся как сменщик российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского, в минувшем сезоне провёл 12 матчей в составе «молний», пропуская за матч 2,89 шайбы и отражая 91,4% бросков. Ранее Луи выступал в НХЛ за клуб «Аризона Койотс».