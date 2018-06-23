«Тампа-Бэй» объявила о новом ассистенте главного тренера

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявил о пополнении тренерского штаба команды.

Новым ассистентом главного тренера «молний» Джона Купера стал Джефф Халперн. 42-летний тренер трудится в системе клуба с 2015 года. Сначала он занимал должность специалиста по развитию хоккеистов системы «молний», а затем вошёл в тренерский штаб фарм-клуба «Сиракьюз Кранч» в АХЛ, где отработал два полных года. За время игровой карьеры нападающего Халперн выступал за «Тампа-Бэй» на протяжении трёх сезонов.