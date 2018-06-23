«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал Виталия Кравцова под 9-м номером драфта НХЛ-2018

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» проходит драфт НХЛ — 2018.

Российский нападающий Виталий Кравцов был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером драфта — 2018.

В минувшем сезоне Кравцов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Трактора», отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. В плей-офф игрок провёл 16 матча и набрал 11 (6+5) очков.

Стоит отметить, что 18-летний форвард следующий сезон также проведёт в составе челябинцев.

Кравцов стал вторым россиянином, выбранным на драфте 2018 года. «Каролина Харрикейнз» выбрала нападающего Андрея Свечникова под вторым номером.

Напомним, что под первым номером драфта —2018 «Баффало Сэйбрз» выбрал 17-летнего шведского защитника Расмуса Далина.