«Флорида Пэнтерз» выбрала Денисенко под 15-м номером драфта НХЛ-2018

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» проходит драфт НХЛ — 2018.

Российский нападающий Григорий Денисенко был выбран клубом «Флорида Пэнтерз» под пятнадцатым номером драфта — 2018.

В минувшем сезоне Денисенко принял участие в 4 матчах плей-офф КХЛ в составе «Локомотива».

Контракт 17-летнего форварда с ярославским клубом рассчитан до 2020 года.

Денисенко стал третьим россиянином, выбранным в первом раунде драфта 2018 года. «Каролина Харрикейнз» выбрала нападающего Андрея Свечникова под вторым номером, а «Нью-Йорк Рейнджерс» забрал Виталия Кравцова под девятым номером.

Напомним, что под первым номером драфта —2018 стал 17-летний шведский защитник Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).