Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Драфт НХЛ — 2018: впервые с 2004 года в топ-10 выбраны два российских хоккеиста

Драфт НХЛ — 2018: впервые с 2004 года в топ-10 выбраны два российских хоккеиста
Хоккей / НХЛ

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» проходит драфт НХЛ — 2018.

Три российских игрока были выбраны в первом раунде драфта — 2018. Под вторым номером был выбран российский нападающий Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»). Девятый номер драфта — форвард Виталий Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс»). «Флорида Пэнтерз» под пятнадцатым номером драфта забрала нападающего Григория Денисенко.

Таким образом, впервые с 2004 года в топ-10 драфта НХЛ были выбраны два российских хоккеиста.

Напомним, на драфте 2004 года под первым и вторым номером были выбраны Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Свечников в «Каролине», Кравцов — в «Рейнджерс»! Драфт юниоров НХЛ. LIVE
Все подробности церемонии — в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент