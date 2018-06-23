Драфт НХЛ — 2018: впервые с 2004 года в топ-10 выбраны два российских хоккеиста

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» проходит драфт НХЛ — 2018.
Три российских игрока были выбраны в первом раунде драфта — 2018. Под вторым номером был выбран российский нападающий Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»). Девятый номер драфта — форвард Виталий Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс»). «Флорида Пэнтерз» под пятнадцатым номером драфта забрала нападающего Григория Денисенко.
Таким образом, впервые с 2004 года в топ-10 драфта НХЛ были выбраны два российских хоккеиста.
Напомним, на драфте 2004 года под первым и вторым номером были выбраны Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Свечников в «Каролине», Кравцов — в «Рейнджерс»! Драфт юниоров НХЛ. LIVE
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