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Далин: рад, что «Баффало» выбрал меня под первым номером. Моя мечта сбылась

Далин: рад, что «Баффало» выбрал меня под первым номером. Моя мечта сбылась
Хоккей / НХЛ

Первый номер драфта-2018 Расмус Далин поделился эмоциями от церемонии драфта НХЛ. 17-летний шведский защитник был выбран клубом «Баффало Сэйбрз».

«Я счастлив. Моя мечта сбылась. Рад, что «Баффало» выбрал меня. Я слышал много хорошего о местных болельщиках. С нетерпением жду возможности выхода на лёд», — приводит слова Далина официальный сайт лиги.

Стоит отметить, что Далин стал вторым шведским хоккеистом в истории лиги после Матса Сундина («Квебек Нордикс», 1989), который был выбран под первым номером драфта.

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Все подробности церемонии — в нашем онлайне.
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