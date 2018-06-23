«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Александра Алексеева под 31-м номером драфта-2018

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» завершился первый раунд драфта-2018.

Российский защитник Александр Алексеев был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» под 31-м номером.

Игрок стал четвёртым россиянином, который был выбран в первом раунде драфта, после Андрея Свечникова (2-й номер, «Каролина Харрикейнз»), Виталия Кравцова (9-й, «Нью-Йорк Рейнджерс») и Григория Денисенко (15-й, «Флорида Пантерз»).

18-летний защитник выступал за «Серебряных Львов» в юношеских командах, а сезон-2015/16 провёл в МХЛ, набрав 2 (1+1) очка в 20 играх

Играл за сборную России U17 на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрал 4 (0+4) очка, а также принял участие в ЮЧМ-2016 (две передачи в пяти играх).

С сезона-2016/17 играет за «Ред Дир» в WHL.