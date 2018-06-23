Кларк — о Кравцове: его мастерство, руки и хоккейный интеллект – выше крыши

Директор клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» по развитию игроков Горди Кларк высказался о форварде Виталии Кравцове, которого клуб выбрал под 9-м номером на драфте-2018.

«Мы его ставили на второе место среди нападающих в этом драфте. Все в клубе были единодушы. Мы наблюдали за ним, и его игра, особенно в плей-офф, показала, кем он является. Его мастерство, руки и хоккейный интеллект – выше крыши. В КХЛ молодёжь играет немного, иногда это им вредит. Но Кравцов сыграл очень ярко и сразил нас наповал», — приводит слова Кларка пресс-служба клуба.