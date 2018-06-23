Алексеев: Овечкин сказал, что я нужен «Вашингтону», чтобы всех устрашать

31-й номер драфта-2018 Александр Алексеев поделился эмоциями от церемонии драфта НХЛ. 18-летний защитник был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин сказал мне: «Ждём не дождёмся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать.

Я, конечно, выдохнул, когда моё имя произнесли. Всё-таки рассчитывал быть выбранным в первом раунде. Можно сказать, что у меня с плеч свалился большой груз. Я очень и очень счастлив. Здорово, что меня выбрала команда, в которой так много россиян. Когда я рос, то смотрел за Орловым, Кузнецовым и, конечно, Овечкиным», — цитирует Алексеева пресс-служба лиги.