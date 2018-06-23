«Вашингтон» в ближайшее время может подписать новый контракт с Карлсоном

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» в ближайшее время может подписать новый контракт с американским защитником Джоном Карлсоном. В минувшем регулярном сезоне 28-летний Карлсон установил личный бомбардирский рекорд и стал самым результативным защитником НХЛ, набрав 68 (15+53) очков. Напомним, «столичные» обменяли защитника Брукса Орпика и голкипера Филиппа Грубауэра, освободив себе место под потолком.



«Мы сделаем всё, что можно, в ситуации с новым контрактом Карлсона. Мы ждали конца сезона для начала переговоров, у нас были споры. Надеюсь, мы сумеем закрыть сделку в ближайшие 24 часа. Точно утверждать не буду, переговоры ещё продолжаются», — рассказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

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